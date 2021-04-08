دقيقة حداد على روح اللواء سماح قنديل باجتماع المنطقة الحرة ببورسعيد

بدأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الأسبق، والذى وافته المنية أمس الأربعاء.ودعا محافظ بورسعيد للواء سماح قنديل أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، مؤكدا أننا فقدنا قائد عظيم أحد أبناء المؤسسة العسكرية، والذى كان لا يدخر جهدا فى الارتقاء بمحافظة بورسعيد وكان نموذجا للتسامح والعطاء، لافتا أننا لا ننسى بصماته الواضحة أثناء قيادته لمحافظة بورسعيد، داعيا الله ان يغفر له ويرحمه.