طلب إحاطة بشأن المطبات الصناعية العشوائية في الشوارع

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تجريم إنشاء المطبات الصناعية من قبل الأهالي وتحديث النوعية المستخدمة، مؤكدة أنه انتشرت ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية في الآونة الاخيرة، حتى أصبحت مصدر قلق وإزعاج وحوادث، وإضرار بجميع أنواع السيارات، وخاصة السيارات الملاكى، لأن جسم السيارة في الغالب قريب من الأرض، وعلى الرغم من أهمية وضرورة وجود وسائل إجبارية لتخفيف السرعة، داخل المناطق السكنية والعمرانية.وأوضحت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أن الإحصائيات تشير إلى أن 40% من حوادث الطرق فى مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التى يصنعها الأهالى دون مطابقة لأى مواصفات قياسية، وأن 50 شخصا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارات فى مصر، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات التى تسبب كوارث على الطرق.وطالبت عضو مجلس النولب، بضرورة التطبيق الصحيح لللقانون فى هذا الشأن، ووضع ضوابط ومعايير، لإنشاء المطبات الصناعية على الطرق حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بقائدي السيارات، وكذلك استحداث مطبات متطورة يمكن التحكم فيها آليا كنوع من الاحتياط إلى تطور الوضع مستقبلا.