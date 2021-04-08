بعد شكاوى المواطنين.. محافظ القليوبية يوجه بإزالة القمامة بأرض فضاء ببنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قطعة أرض فضاء حولها المواطنون إلى مقلب قمامة بشارع كلية العلوم أمام المطحن الآلي.وعلى الفور كلف المحافظ، رئيس مدينة بنها بإزالة جميع تراكمات القمامة ونظافة المكان وتحرير محاضر فورية لأي مواطن يلقي القمامة مرة أخرى، وعمل خطابات لأصحاب تلك الأراضي بالحفاظ عليها وعدم السماح للمواطنين بإلقاء القمامة بها مرة أخرى.جاء ذلك في إطار إستجابة المحافظ لشكاوى عدد من مواطني مدينة بنها بسبب الروائح الكريهة التي يعاني منها سكان المنطقة، كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال إنشاء حديقة ومنتزه عام بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول عند مصنع العربى وأعمال إنشاء حديقة ومنتزه أيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.كما تفقد المحافظ أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بطريق طابا ومدخل بنها القبلي، والتي تم الانتهاء من رصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه وأصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد.في سياق آخر شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر حملة لرفع الاشغالات بقرى الوحدة المحلية بكفر تصفا بهدف تحرير الشوارع والطرق من التكدسات المرورية والزحام لراحة وخدمة المواطنين.وأسفرت الحملة عن ضبط 37 إشغال متنوع يعوق حركة الشوارع والطرق وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإشراف مصيلحى جمال هدايا والأستاذ محمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة وبناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن حملات المرور على الشوارع والطرق داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية لرفع كافة أنواع الاشغالات مستمرة لتحقيق الانضباط وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية إطلاقا ولتسهيل الحياة على أهالينا المواطنين فى تحركاتهم اليومية لشعورهم بالرضا التام.وناشد رئيس المركز والمدينة جموع المواطنين بعدم التعدى على حرم الطرق والشوارع وإحداث إشغالات تعوق حركة المرور والمارة منعا لتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون، بهدف تسهيل حركة المرور وسير أهالينا المواطنين الذين نسعى إلى تحقيق مطالبهم فى شتى المجالات.