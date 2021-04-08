العدل تواصل أعمال المرحلة الثانية من مشروع الوثائق المؤمنة

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، أعمال المرحلة الثانية من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم والتي تنتهي منه خلال الشهر الجاري.وبدأ العمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذلك بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق الواقعة بنطاق تلك المحافظات.كما تعمل الوزارة على الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية والتي تنتهي خلال الشهر الحالي بـ7 محافظات، كما سيتم تطبيق المرحلة الثالثة على 7 محافظات أخري خلال الفترة المقبلة.وخلال اجتماع الرئيس بوزير العدل في أكتوبر الماضي طالب الرئيس، بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أي سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة.