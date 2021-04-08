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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

24 % من الكوريين الجنوبيين يفضلون حاكم إقليم كيونج كي كمرشح رئاسي

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:29 ص
كيونغ كي
كيونغ كي
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أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن 24% من الكوريين الجنوبيين يفضلون حاكم إقليم كيونج كي كمرشح رئاسي في ظل السباق الرئاسي الذي يشهد منافسة محتدمة بين حاكم إقليم كيونج كي، والمدعي العام السابق "يون سوك-يول"، والمقرر أن تُجرى في العام القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن 4 وكالات لاستطلاعات الرأي أجرت هذا الاستطلاع حول المرشحين الرئاسيين على 1،004 بالغين في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 5 إلى 7 أبريل، مشيرة الى انخفاض نسبة تأييد المدعي العام السابق "يون" بمقدار 7 نقاط مئوية عن الأسبوع، الذي سبقه إلى 18% ليحتل المرتبة الثانية، فيما بلغت نسبة تأييد رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم السابق "لي ناك- يون" حدود 10% للأسبوع الرابع على التوالي.

واختار 43% من أنصار الحزب الديمقراطي الحاكم لي جيه- ميونج مقابل 23% لـ لي ناك-يون، بينما حصل يون سوك-يول على دعم من 49% من أنصار حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي.

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