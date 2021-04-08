«انخفاض حرارة ورياح».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم الخميس على القاهرة 28 درجة بعد أن كانت أمس الأربعاء 35 درجة، حيث يشهد الطقس تقلبات جوية.وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور" أن الطقس يشهد انخفاض في درجات الحرارة بين 5 إلى 6 درجات، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع اضطراب الملاحة البحرية حتى يوم الثلاثاء المقبل.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.