لافروف ينفى شن بلاده والصين حرب اللقاحات

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن تكون بلاده والصين تشنان أي حروب لقاحات أو تستخدمان اللقاحات كأداة جيوسياسية.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية كازاخستان، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس اليوم الخميس، بالعاصمة الكازاخية: "عندما يقول الغرب إن روسيا والصين تشنان حرب لقاحات هجينة أو تستخدمان اللقاحات كأداة جيوسياسية فهذا أمر محزن، لأنهما يتحدثان عن شعورهما تجاه مشاكل التطعيم داخل العالم الغربي، وخاصة في الاتحاد الأوروبي".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "نحن لا ننتقد من فراغ، ونحن لا نفرح ولا نشمت بما يحدث هناك، بما في ذلك في موضوع اللقاحات". وتابع:" الشيء الوحيد الذي تفعله وسائل إعلامنا، هو إعادة نشر وبث ما تنشره وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي لا أكثر".من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن تصريحات الولايات المتحدة حول استعدادها لبناء علاقات مع روسيا يمكن التنبؤ بها تبدو غير مقنعة، مشددًا على أن موسكو تنتظر إجراءات ملموسة.وقال لافروف: "المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أدلى ببعض التصريحات تفيد بأنه ستكون هناك عقوبات ضد روسيا، وفي نفس الوقت يقول إن الولايات المتحدة مهتمة بعلاقات يمكن التنبؤ بها ومستقرة مع روسيا، وهذه الكلمات لا تبدو مقنعة، وسننتظر أفعالًا محددة".وتابع:" أن الولايات المتحدة وحلفاءها شركاء غير موثوق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم، ويجب أن نعتمد على أنفسنا، لأنه لا الولايات المتحدة ولا حلفاؤها شركاء موثوق بهم، ففي المجالات الرئيسية للدولة، لا يمكننا الاعتماد على مزاجهم ".