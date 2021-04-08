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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

4 إعلانات معفاة من التراخيص بالقانون الجديد

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:37 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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تسعى الحكومة في الوقت الحالي إلى الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بعد مناقشات عدة استمرت أكثر من 3 أشهر، وسط مطالبات عدة من قبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بسرعة إصدارها لبدء تفعيل القانون، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة رفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.

وأعفى القانون بعض الإعلانات من شرط الحصول على ترخيص قبل الوضع على الطرق العامة وهي:

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

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