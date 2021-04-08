8672 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 8 آلاف و672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و614 ألفا و834 إصابة.وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19)، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.وأشار البيان إلى تسجيل 365 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 101 ألف و845 حالة وفاة، مضيفا أن 9 آلاف و558 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى أربعة ملايين و239 ألفا و38 شخصا.وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19)، في بيانه، أن العاصمة الروسية (موسكو) سجلت 2024 إصابة من الإصابات الجديدة و55 وفاة، تليها مدينة (سان بطرسبورج) بـ695 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 567 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.