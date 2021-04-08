«التعليم» تعلن مصروفات رياض الأطفال بالمدارس اليابانية للعام الجديد

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم، قواعد سداد المصروفات الدراسية للطلاب الملتحقين بالعام الدراسى الجديد 2021،2022، مع فتح باب التقدم للطلاب بمرحلة رياض الأطفال اليوم ولمدة أسبوعين.وأوضحت فى بيان لها، أنه في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 20212022 تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:ـ السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزى المدرسى.ـ السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر.ـ تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب، ودفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولي الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).وحددت الوزارة قيمة المصروفات للمستوى الأول رياض الأطفال للعام الدراسى 20212022، موضحة أن المصروفات الدراسية وصلت قيمتها إلى 13700 جنيه مصري (فقط ثلاثة عشر ألف جنيه مصري وسبعمائة جنيه فقط لا غير)، مشيرة إلى أن تكلفة الكتب الدراسية للفصلين الدراسيين يتم سدادهم بإيصال مستقل بناء على القواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 600 جنيه مصري فقط ستمائة جنيه مصري.وشددت الوزارة على أن قيمة الزي المدرسي مبلغ 1300 جنيه (فقط ألف وثلاثمائة جنيه مصري فقط لا غير)، موضحة أنه بالنسبة لاسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:ـ إذا كان التحويل قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.ـ إذا كان التحويل في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ إلي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10%من القسط الأولـ إذا تم التحويل بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.ـ إذا تم التحويل بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولي الأمر كامل المصروفات.