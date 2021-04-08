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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» و«الأنصارى» يلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:40 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الخميس، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعلي أبوالحسن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

وأكد وزير القوى العاملة، في مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا توجد لها فرص في بلدها، لافتا إلى أنه حضر لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونون هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.

وكان الوزير قد رحب في مستهل كلمته بالحضور، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجي التدريب، كما أشاد بدوره في تنظيم العملية، ويسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم.

وأضاف خلال لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجو التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة، لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلية بتوفير فرصة عمل مناسبة.

كما وجه بعقد سلسلة من الدورات التدريبية "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج لصقل مهاراتهم على إدارة المشروعات ودراسة الجدوى والتسويق، للوصول إلى مرحلة التمويل سواء كان ذاتيًا أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وطلب الوزير البدء فورًا في الدورات التدريبية لإيجاد أفكار مشروع مناسب وتقييمها لمنحهم قروضًا لإقامة مشروعات صغيرة، وكيفية عمل دراسة جدوى لمشروع صغير وإدارته واختيار أفضلها لبداية مشروع يناسب متطلباتهم لتأهيلهم للعمل وامتلاكهم مشروعات إنتاجية كخطوة إيجابية.

واستعرض مدير فرع الجهاز الخدمات التي يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.
«سعفان» و«الأنصارى» يلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم
«سعفان» و«الأنصارى» يلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم

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