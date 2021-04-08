رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الدواء: تدشين «برومات» لميكنة إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلان

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:32 ص
الدواء
الدواء
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلن الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، تدشين المنصة الإلكترونية "برومات" لميكنة إجراءات إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلان، وأنه سيتم بدء تشغيل منصة "برومات" يوم الاثنين 12 أبريل، من خلال الرابط romat.edaegypt.gov.eg على أن يتم تطبيق المرحلة الأولى فقط على عدد محدود من الشركات، على أن يتم تعميم العمل بالمنظومة الإلكترونية لكافة الشركات تباعًا.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، واستكمالًا للخطوات التي تتخذها هيئة الدواء المصرية للتحول إلى "هيئة رقابية رقمية" من خلال تقديم كافة خدماتها بشكل رقمي؛ تسهيلا على متلقي تلك الخدمات، وبما يحقق رؤية أفضل لصانع القرار، وانطلاقًا من دور هيئة الدواء المصرية الرقابي على مواد التسويق والإعلان للمستحضرات والمستلزمات الطبية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت تلك الإعلانات مقروءة أو مسموعةً أو مكتوبةً أو مرئيةً، وكذلك المحاضرات التسويقية.

وأشار إلى أنه تم عقد عدد من ورش عمل سابقة لشركات الأدوية للتدريب على طريقة استخدام المنصة المميكنة "برومات"، كما أطلقت الهيئة على موقعها الإلكتروني خدمة "إعلان غير ملائم" لكافة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي.

وشدد على أن الهيئة تقوم بمراجعة وتقييم المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحيوية قبل نشرها للتأكد من سلامتها، ولضمان توافقها مع الممارسات الدولية، وبالتالي تشجيع تحسين الرعاية الصيدلية من خلال الاستخدام الرشيد لهذه المنتجات، وأوضح أن الهيئة تقوم بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية، وأيضا عقد دورات تدريبية وورش عمل حول إرشادات الإدارة وطرق العمل.

وأكد أن منصة "برومات" تعد خطوة هامه فيما يخص سياسات التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان، بما يُسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بها من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال عدة إجراءات متمثلة في " تسهيل خطوات التقديم الإلكتروني الخاص بملفات مواد التسويق والإعلان، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال الطلبات الخاصة بملفات مواد التسويق والإعلان وربطها بقواعد العمل المعلنة بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة الكترونيًا على مدار الساعة لسهولة استرجاعها، وتقييم ممارسات التسويق والإعلان، وتسهيل التواصل بين الشركات والإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان".

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الهيئة الرامية إلى التحول الرقمي وميكنة جميع خدماتها المقدمة، وكذلك تفعيلًا لدورها في ضمان سلامة ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للحد من ممارسات التضليل والمبالغة في الدعاية لهذه المستحضرات، من خلال التأكد من صحة الادعاءات الطبية بالمواد الإعلانية قبل خروجها للمواطنين.

موضوعات متعلقة

الصحة: 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

«لم تُغتصب ولم تُذبح».. كواليس مقتل الطفلة ريماس بالدقهلية

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»


الصور

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأكثر قراءة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

حريق بمصفاة نفط شرق المكسيك

إعلان حالة الطوارئ فى أونتاريو الكندية

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب