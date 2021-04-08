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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

16 طالبا ومعلما من مطروح يشاركون في تصفيات المشروع الوطني للقراءة

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:31 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أن 13 طالبا و3 معلمين توجهوا إلى محافظة القاهرة للمشاركة في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة المقامة في العاصمة الإدارية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن الفائزين حجزوا أماكنهم في نهائي التسابق المعرفي علي مستوي الجمهورية، وذلك عقب التصفيات التمهيدية التي أقيمت منذ أسبوعين بمكتبة مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، مشيرًا أن ذلك أقيم على مستوي محافظة مطروح في إطار المشروع الوطني للقراءة والذي يتم تحت إشراف إدارة الجودة بالمديرية وبرعاية وتنظيم الوزارة.

واضاف" سلامة" أنه وجه الدكتور محمود قنديل، مدير إدارة الجودة ومنسق عام المشروع، بضرورة تحلي ممثلي تعليم مطروح في المسابقة المعرفية بالجدية والالتزام والانضباط وتقدير المسؤولية، والالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع بذل كافة الجهود لتشريف المحافظة وتحقيق مراكز متقدمة في مسابقة مشروع القراءة علي مستوي الجمهورية، لمواكبة تميز أبناء تعليم مطروح في الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة.

وأكد على أن المشروع الوطني للقراءة دشنته الوزارة في سبيل تشجيع طلاب المدارس والجامعات والمعلمين، وسائر أفراد المجتمع على القراءة والحفاظ على الهوية العربية مؤكدًا أنه مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهـم، من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولًا لمجتمع يتعلم ويفـكر ويبتكر، وهـو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.

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