ألمانيا ستبحث مع روسيا إمكانية شراء لقاحات «سبوتنيك في»

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، أن بلاده ستبدأ محادثات مع روسيا حول شراء محتمل للقاح سبوتنيك-في، في حال صادقت الهيئة الناظمة الأوروبية على استخدامه.وقال الوزير لإذاعة محلية: "لقد شرحت باسم ألمانيا لمجلس وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي أننا سنجري مباحثات بشكل ثنائي مع روسيا، أولا لمعرفة متى وأي كميات يمكن أن تسلم"، في قرار اتخذ بعد قرار المفوضية الأوروبية عدم التفاوض باسم الدول الأعضاء الـ27 حول شراء "سبوتنيك- في".