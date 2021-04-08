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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ربة منزل تقتل شقيقتها بطلق نارى بالخطأ بالقليوبية

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:39 ص
ربة منزل
ربة منزل
كتب صلاح حسنى
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شهدت قرية الدير بطوخ، بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعد أن لقيت سيدة مصرعها بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء قيام شقيقتها بأعمال تنظيف منزل، وجدت سلاحًا ناريًا، وأثناء عبثها به أصابت شقيقتها مما أدى إلى مصرعها في الحال، وجرى تحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع عاملة بالأجر بطلق ناري.

وجرى إخطار اللواء فخرالدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، والعميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، أنه أثناء قيام "س.ح.ف" 20 عامًا، عاملة بالأجر، ومقيمة بقرية الدير بدائرة المركز، بأعمال تنظيف منزل "منصور. ق"، رفقة شقيقتها عثرت على سلاح ناري، وأثناء تفكيك السلاح خرجت منه طلقة أصابت شقيقتها "إ.ح.ف" 18 عامًا، ومقيمة بذات العنوان.

جرى القبض على المتهمة، وتحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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