رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البترول: 4.4 مليار جنيه حجم تعاقدات بترومنت خلال عام

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:27 ص
جريدة الدستور
سيد الابنودى
طباعة
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التركيز على الأنشطة التخصصية التي تتناسب مع قدرات وإمكانيات شركات قطاع البترول العاملة في مجال الصيانة الشاملة في مختلف مجالات صناعة البترول في ظل برنامج العمل الشامل الذى يتم تنفيذه حاليًا فى عدد من المشروعات الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة البترولية والعمل على تحقيق الاستدامة والتنوع وزيادة القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرانس لأعمال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.

وأضاف الملا أن بترومنت لديها العديد من الفرص سواء داخل قطاع البترول أو خارجه ولديها الإمكانيات لزيادة قدراتها والتركيز على عدد من المشروعات والأنشطة التي تتناسب مع امكانياتها خاصة وأن لديها الكوادر الفنية المؤهلة لتحمل هذه المهام.

وأشار الوزير إلى أن عام 2020 يعد عامًا استثنائيًا في ظل جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم وأن قطاع البترول استطاع التوفيق بين استمرارية العمل واتباع الإجراءات الاحترازية في كافة الأنشطة مما أدى إلى النجاح في مواجهة هذه الجائحة.

ومن جانبه استعرض الدكتور نائل درويش رئيس الشركة نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء عن عام 2020 حيث بلغ اجمالى قيمة التعاقدات حوالى 4ر4 مليار جنيه وارتفاع صافى الربح بنسبة 24٪ لأول مرة، كما استعرض الأنشطة والمشروعات التى نجحت الشركة في الانتهاء منها والتي تعمل على استكمالها سواء في قطاع البترول أو في القطاعات الأخرى.

حضر أعمال الجمعية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

«التعليم» تعلن رابط الحصول على ورقة المفاهيم لطلاب الأول والثانى الثانوى


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب