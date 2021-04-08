إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

أصدرت السلطات التايلاندية قرارا اليوم الخميس بإغلاق جميع أماكن الترفيه في 41 إقليما وتشمل بانكوك لمدة أسبوعين على الأقل، في ظل تفشي لفيروس كورونا مرتبط ببؤرة في منطقة "ثونج لور.ي".ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن تاويسليب فيسانيوثين، المتحدث باسم مركز إدارة الوضع الوبائي، القول اليوم الخميس، إنه سوف يتم تطبيق قرار الاغلاق عندما يوقع رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا القرار غدا الجمعة.واتفق مسؤولو الصحة والأمن اليوم، على أنه لا يوجد ضرورة لفرض إغلاق شامل، وقد اختاروا بدلا من ذلك " العلاج المحدد" في الأقاليم التي بها احتمالية لتفشي الفيروس.