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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9 آلاف و216 إصابة و60 وفاة بكورونا في الفلبين

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:58 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية الفلبينية 9 آلاف و216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في الفلبين إلى 828 ألفا و366 إصابة مؤكدة، من بينها 167 ألفا و279 حالة نشطة، تمثل نسبة 2. 20% من إجمالي عدد الحالات.

وأشارت إلى تماثل 598 شخصا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 646 ألفا و968 شخصا.

فيما سجلت البلاد خلال الفترة نفسها 60 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و119 حالة.

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