وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد عدد من المشروعات (صور)

وصل اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظة الغربية، صباح اليوم، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وكان في استقبال في ديوان عام المحافظة الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلس النواب.يذكر أن وزير التنمية المحلية سيزور محطة البيض في كفر الشيخ سليم، وكورنيش القاصد ثم أداء صلاة الظهر بالسيد البدوي، ثم يزور مجزرا في نهطاي.