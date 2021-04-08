الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

أكدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، اليوم الخميس، أن تغير لون البحر والتربة في منطقة الدوحة الغربية جاء نتيجة قلة نسبة الاوكسجين المذاب بالماء، بسبب قلة التيارات ولان المنطقة شبه مغلقة.وقالت الهيئة في بيان صحفي، أن فريقا من الهيئة عاين الساحل، صباح اليوم، استجابة للبلاغ الوارد حول وجود تلوث بحري في منطقة الدوحة الغربية قرب "الشاليهات" وتم أخذ القياسات الحقلية وجمع العينات لإجراء التحاليل المخبرية.وأوضحت أن تغير خواص الماء والتربة الفيزيائية والكيميائية، يعد أحد أسباب تغير لون الماء والتربة إلى الأسود حيث ينتج هذا اللون عن ازدياد مادة كبريتيد الهيدروجين من التفكك الميكروبي، لازدياد المواد العضوية في غياب أو قلة نسب الأوكسجين المذاب بالماء بسبب قلة التيارات ولأن المنطقة شبه مغلقة، مضيفة أن هذه العملية تعرف بالعمليات اللاهوائية التي تتم عن طريق الكائنات الحية الدقيقة (البكتيريا اللاهوائية) والتي تقلل الكبريتات وينتج عن هذه العملية انبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين.