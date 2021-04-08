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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

300 معارض يدعون بايدن للإطاحة بالنظام الإيراني

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:22 ص
بايدن
بايدن
منار أحمد
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وجهت مجموعة من أكثر من 300 معارض إيراني يحملون الجنسية الأمريكية رسالة الي الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكدون فيها دعمهم للإطاحة بالنظام الإيراني.

وحسب صحيفة "واشنطن فري بيكون"، فقد حذرت المجموعة الإيرانية الأمريكية، بما في ذلك العلماء والأساتذة والأطباء والمديرين التنفيذيين، البيت الأبيض من رفع العقوبات الاقتصادية التي شلت اقتصاد إيران، وأثارت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.

وقال المعارضون، في الرسالة: "في السنوات الأربع الماضية، كان الجوع والفقر والظروف الاقتصادية السيئة هي الدافع الأول للانتفاضات، لكن مطالب الناس تطورت بسرعة لتغيير النظام ودعوتهم صاخبة وواضحة ولا يمكن تجاهلها، وأشارت الرسالة إلى أنه لا ينبغي تقديم أي تخفيف للعقوبات أو تنازلات للنظام الإيراني، ما لم ينه هذا النظام بشكل يمكن التحقق منه انتهاكاته لحقوق الإنسان في إيران والإرهاب في الخارج، ويتخلى عن دعمه المدمر للوكلاء في المنطقة".

وتأتي الرسالة، التي نظمتها اللجنة المخصصة لسياسة إيران التابعة للمهنيين الإيرانيين، في الوقت الذي يجتمع فيه دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون وإيرانيون في فيينا، على أمل تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق في عام 2018، مشيرا إلى أنه اتفاق معيب وسيئ جدا.

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