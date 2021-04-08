22 ألفًا و39 إصابة جديدة بكورونا فى الأرجنتين

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تسجيل 22 ألفًا و39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و450 ألفًا و68 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 198 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 56 ألفًا و832 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 692 ألفًا و166 شخصًا.