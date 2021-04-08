رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

22 ألفًا و39 إصابة جديدة بكورونا فى الأرجنتين

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:21 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تسجيل 22 ألفًا و39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و450 ألفًا و68 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 198 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 56 ألفًا و832 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 692 ألفًا و166 شخصًا.

موضوعات متعلقة

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021


الصور

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

حريق بمصفاة نفط شرق المكسيك

إعلان حالة الطوارئ فى أونتاريو الكندية

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب