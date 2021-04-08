لمدة أسبوعين.. بدء التقديم بالمدارس اليابانية اليوم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تلقي طلبات التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، اليوم الخميس ولمدة 15 يوماً.وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1 عبر الرابطوأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثانٍ والصف الأول الابتدائي فقط بـ5 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث بالسادس من أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، والمدرسة المصرية اليابانية بالعريش، والمدرسة المصرية اليابانية ببنها".جدير بالذكر، أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية؛ ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد (2.0) إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.