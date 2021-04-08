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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأكبر في الشرق الأوسط.. الكراكة «مميش» تصل قناة السويس غدا

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:12 ص
الكراكة مميش
الكراكة مميش
مصطفى دياب
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أبحرت الكراكة مهاب مميش، أكبر كراكات الشرق الأوسط قبل أيام من ميناء روتردام، محملة لأول مرة على متن سفينة شحن، ومن المقرر أن تصل المجري الملاحي لقناة السويس غدا الجمعة.

و كشفت مصادر ملاحية، في تصريحات لـ "الدستور"، أن الكراكة "مهاب مميش" محملة على متن سفينة الشحن "XIANG RUI Kou"، قادمة من ميناء روتردام بهولندا ومتجهة إلى ميناء بورسعيد، وذلك بعد الانتهاء من تصنيعها في شركة IHC" الهولندية لصالح هيئة قناة السويس.

و قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كنا واثقين منذ بداية المشروع من أن شركة "Royal IHC" كانت الشريك المناسب لهذه المهمة الهامة، مضيفا أن الكراكة مهاب مميش مثيرة للإعجاب حَقًّا والعديد من العاملين بهيئة قناة السويس متحمسون لرؤيتها، مشيرا إلى قيامها بعمليات مباشرة في أقرب وقت ممكن ومتوقعا تحقيق نتائج مذهلة مع هذه التقنية الحديثة من "CSD" لسنوات عديدة قادمة.

من جهتها أعلنت شركة "IHC" الهولندية، قيامها بتسليم كراكة الشفط القاطع (CSD مهاب مميش) إلى هيئة قناة السويس، الخميس 18 مارس، لتبدأ رحلتها البحرية، متجهة إلى قناة السويس، وأوضحت مصادر ملاحية، أن الكراكة مهاب مميش، جاهزة الآن لأداء مهامها الرسمية بعد الانتهاء بنجاح من اختبارات التكليف على الساحل الهولندي و"هرينجفليت".

في حين قال Gerben Eggink، الرئيس التنفيذي لشركة "Royal IHC"، "أود أن أعيد تأكيد المشاعر التي حملناها في بداية هذه الرحلة، بأننا - وما زلنا - يشرفنا حَقًّا أن قناة السويس وضعت ثقتها في Royal IHC لمثل هذه السفينة المبتكرة"، وتابع لقد أدى قدر كبير من العمل الجاد والتفاني إلى هذه اللحظة، وسيشعر الكثير من البحارين والعملاء بالرضا العميق لرؤية النتيجة النهائية متمنيا لمالكي وطاقم مهاب مميش الحظ السعيد والإبحار السلس.

وعن إمكانيات الكراكة الأكبر بالشرق الأوسط، والتي تحمل اسم رئيس هيئة قناة السويس الأسبق مهاب مميش، ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات منطقة القناة التنموية، قالت المصادر، تمتلك هيئة قناة السويس الآن واحدة من أقوى الحفارات في العالم، من خلال تسليم محرك "CSD" الصخري للخدمة الشاقة 29190 كيلو وات، موضحة، أن إجمالي طولها يبلغ 147. 4 مترًا وإجمالي الطاقة القاطعة المثبتة تبلغ 4800 كيلو وات، يمكن لها الجرف حتى عمق 35 مترًا، كما أن هناك مرافق إقامة على متنها يمكن أن تستوعب أكثر من 70 شخصًا.

و سيتم نشر الكراكة مهاب مميش بشكل أساسي للحفاظ على منطقة مستوى سطح البحرفي قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر وتحسينها، نظرًا لأن السفينة مصممة بالتعاون الوثيق مع هيئة قناة السويس، فإن لديها القدرة على العمل بفعالية في الظروف القاسية في المنطقة.

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