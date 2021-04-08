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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«خيانة وحب وانفصال».. رجال في حياة أصالة

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:05 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، خبر زواج الفنانة أصالة من نائب برلماني مصري بالإسكندرية ومرشح عن إحدى الأحزاب، وتأخر الإعلان لأسباب عديدة منها أنه برلماني، وفي السطور التالية ترصد " الدستور" أبرز تفاصيل الحياة الاجتماعية للفنانة أصالة.


- الزواج الأول من أيمن الذهبي

تزوجت " أصالة" مرتين قبل هذه الزيجة الأخيرة، الأولى كانت من المنتج السوري أيمن الذهبي وأنجبت منه بنتها شام عام 1992، وخالد 1998 إلا أنها انفصلت عنه عام 2005، وقال "الذهبي" في إحدى القنوات اللبنانية أن إهمالها له هو سبب خيانته لها ومن ثم حدث الطلاق.

وفي 2020 خرج الذهبي فى فيديو جديد له ليتحدث عن قصة طلاقه من النجمة أصالة بعد مرور أكثر من 14 عاما على انفصالهما، نافيا قصة خيانته لها التي تتردد بقوة طوال السنوات الماضية، وأنها هي السبب فى قرار الانفصال.

- الارتباط بطارق العريان

في 27 مارس 2006 تزوجت أصالة من المخرج طارق العريان، وأنجبت منه توأمهما "آدم وعلى" فى 27 مايو 2011، واستمر هذا الزواج لمدة 12 عاما.

وفي إحدى البرامج قال "العريان" انه تعرف على أصالة خلال تصوير أغنيتها ‏‏"يا مجنون" وكان متزوجًا حينها وإنه جمعته سهرة بها برفقة زوجها ‏الأول‎، لترد أصالة انها أُعجبت بـ"العريان"، منذ المقابلة الأولى، ‏التي كانت في حضور زوجها وتمنت أن يكون "طارق" زوجها، ‏وأضافت أنها بادرت بإظهار إعجابها به، كما عرضت عليه الزواج ‏عقب طلاقها‎.‎

وبعد سنوات أعلنت أصالة، في يناير 2020، انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعمها، وعلقت على الصورة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

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