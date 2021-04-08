الفلبين توقف إعطاء لقاح أسترازينيكا مؤقتًا لمن تقل أعمارهم عن 60 عامًا

قررت وزارة الصحة الفلبينية، إيقاف منح لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لمن هم أقل من 60 عامًا بشكل مؤقت، وذلك بعدما وجدت وكالة الأدوية الأوروبية أن تجلط الدم إلى جانب انخفاض عدد الصفائح الدموية أمر وارد بعد الحصول على اللقاح رغم أنه أثر جانبي "نادر جدًا".واستجابت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، اليوم الخميس، لتوصية إدارة الغذاء والدواء الفلبينية بوقف التطعيم باستخدام لقاح "أسترازينيكا" في انتظار مزيد من الأدلة والنصائح من جانب خبراء محليين ومنظمة الصحة العالمية.وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أمس أنها وجدت صلة محتملة بين حالات نادرة جدًا لأشخاص لديهم تجلط في الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية بعد حصولهم على لقاح أسترازينيكا.وأوضحت الوكالة الأوروبية أنه تم تسجيل معظم هذه الحالات لسيدات أقل من 60 عامًا خلال أسبوعين من التطعيم.ورغم ذلك، ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد الحصول على اللقاح تفوق بكثير مخاطر آثاره الجانبية.من جهته أكد مدير عام إدارة الغذاء والدواء الفلبينية، إريك دومينجو، أن هذا التعليق المؤقت لاستخدام اللقاح لا يعني أنه غير آمن أو غير فعال، ولكنه يعني فقط أن الفلبين تتخذ إجراءات وقائية لضمان سلامة كل مواطن.