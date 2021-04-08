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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن الإسماعيلية ينجح فى ضبط قتيل طلقيته والتمثيل بجثتها

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:10 ص
أمن الإسماعيلية
أمن الإسماعيلية
مصطفى دياب
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نجح ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من ضبط المتهم بقتل "طليقته" والتمثيل بجثتها بعد هربه.

وكان تلقى اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد نجاح ضباط البحث الجنائي في ضبط المتهم ويدعى "أحمد.ا.ع" 38 سنة عاطل ومقيم بمنطقة هدى شعراوي.

وكشفت مصادر أن المتهم عقب ارتكابه للواقعة حاول الهرب خارج مدينة الإسماعيلية وبدأ في التردد علي مناطق العاشر من رمضان والعبور ومنطقة السلام بالقاهرة.

ونجح ضباط البحث الجنائي في تحديد مكان المتهم ورصد تحركاته، فيما ألقت مأمورية مكبرة القبض عليه بعد مرور حوالي 24 ساعة من ارتكاب الواقعة.

ويناقش ضباط البحث الجنائي المتهم لمعرفة دوافعه لارتكاب الجريمة، والتمثيل بجثتها عقب ارتكابه للواقعة ومحاولته الهرب.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان بلاغ يفيد العثور علي جثة سيدة داخل شقة بمساكن الإيواء بمنطقة هدى شعراوي وبانتقال ضباط البحث الجنائى لمكان الواقعة وتبين أن السيدة تدعى كفاية.د.س مواليد 1976 وبها إصابات مختلفة.

وكشفت المصادر أن جثة المجني عليها ظهر عليها آثار الضرب والتعذيب وبفحص الجثمان تبين وجود فقء في العين وقطع في اللسان وجروح مختلفة في أنحاء الجسم.

وبحسب المصادر فإن المتهم سبق اتهامه في 9 قضايا ما بين سرقة وسلاح أبيض وحيازة مخدرات فيما سبق اتهام المجني عليها في 5 قضايا سرقة مسكن.

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