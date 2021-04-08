«ائتلاف النصر» العراقي يدعو إلى جدول خروج القوات الأجنبية من البلاد

دعا "ائتلاف النصر" العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الى جدولة خروج القوات الأجنبية من العراق.ورحب الائتلاف في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الخميس بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الذي انطلق امس وذلك بما يتصل بتوصيف وتنظيم وجود القوات الأمريكية، واقتصارها على المهام التدريبية والإستشارية، داعيا إلى إنجاز الاتفاق الفني لجدولة خروج القوات الأجنبية وفق الرؤية والحاجة التي تقدّرها المؤسسات العراقية المختصة.وأكد دعمه للسياسات والمواقف الحكومية والوطنية المتصلة بحفظ وتعزيز المصالح والسيادة العراقية تجاه الدول كافة، مشيرا الى أن قضايا الوحدة والمصالح والسيادة الوطنية كل لا يتجزأ في تعامل العراق مع جميع الدول دون استثناء.وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم قد كشف أمس الاربعاء أن "هناك دراسة وضعت جدولًا لانسحاب القوات الأجنبية وفي الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي وضعت خطة لانسحاب القوات الأجنبية".