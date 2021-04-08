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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ائتلاف النصر» العراقي يدعو إلى جدول خروج القوات الأجنبية من البلاد

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:09 ص
ائتلاف النصر العراقي
ائتلاف النصر العراقي
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دعا "ائتلاف النصر" العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الى جدولة خروج القوات الأجنبية من العراق.

ورحب الائتلاف في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الخميس بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الذي انطلق امس وذلك بما يتصل بتوصيف وتنظيم وجود القوات الأمريكية، واقتصارها على المهام التدريبية والإستشارية، داعيا إلى إنجاز الاتفاق الفني لجدولة خروج القوات الأجنبية وفق الرؤية والحاجة التي تقدّرها المؤسسات العراقية المختصة.

وأكد دعمه للسياسات والمواقف الحكومية والوطنية المتصلة بحفظ وتعزيز المصالح والسيادة العراقية تجاه الدول كافة، مشيرا الى أن قضايا الوحدة والمصالح والسيادة الوطنية كل لا يتجزأ في تعامل العراق مع جميع الدول دون استثناء.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم قد كشف أمس الاربعاء أن "هناك دراسة وضعت جدولًا لانسحاب القوات الأجنبية وفي الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي وضعت خطة لانسحاب القوات الأجنبية".

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