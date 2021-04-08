8 وفيات و1932 إصابة جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 8 وفيات و1932 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة، في التقرير اليومي لفيروس كورونا، إلى تسجيل 554 حالة تعاف جديدة في حين بلغ اجمالي الإصابات بالفيروس 77307، من بينها 16845حالة نشطة و59812 حالة تعاف وإجمالي الوفيات 650 وفاة.وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 324 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 238 حالة.