إسبانيا: إعطاء 9.36 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 9.36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ269 ألفا و750 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، 8 أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 13 أسبوعا.