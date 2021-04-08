اليوم.. ندوة عن «الجوائح والأوبئة في إفريقيا» بكلية الدراسات الإفريقية

يقيم قسم التاريخ في كلية الدراسات الإفريقية العليا ندوة بعنوان «الجوائح والأوبئة في إفريقيا عبر العصور» تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ورئاسة الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية.وتاتي الندوة اتساقًا مع السياسة المصرية تجاه قارتها الإفريقية وإيمانًا بدورها الإقليمي والدولي والتزامًا بأهداف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القارة الإفريقية.الندوة تجمع قامات فكرية وباحثين يتجاوز عددهم 27 باحثًا من مصر والمغرب والجزائر والسودان وتشاد تجمعوا ليدرسوا تاريخ الحوائج والأوبئة في إفريقيا عبر العصور لفهم التاريخ الطويل للأوبئة وكيف تعاملت الشعوب المحلية معها، وكيف كان موقف الطب الشعبي منها؟ وهل حدث تغير مع التطورات الطبية الحديثة أم لا؟.