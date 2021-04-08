تراجع ثقة المستهلكين في الهند خلال مارس

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الهندي تراجع ثقة المستهلكين في البلاد في الوضع الحالي والمستقبلي، مما يقلل رغبتهم في الإنفاق وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة للاقتصاد الهندي الذي يعتمد نموه بدرجة كبيرة على الاستهلاك المحلي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مؤشر بنك الاحتياط (البنك المركزي) الهندي لقياس ثقة المستهلكين في الأوضاع الحالية، تراجع في شهر مارس الماضي إلى 53.1 نقطة، مقابل 55.5 نقطة في يناير الماضي.وتشير قراة المؤشر أقل من 100 نقطة إلى تشاؤم المستهلكين، وأكثر من 100 نقطة إلى تفاؤلهم.كما تراجع مؤشر قياس الثقة في الأوضاع خلال عام مقبل من 117.1 نقطة خلال يناير الماضي إلى 108.8 نقطة خلال مارس الماضي.