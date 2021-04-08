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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لتمويل تنظيم القاعدة.. اعتقال رئيس أحد منابر الإخوان في إسبانيا

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:05 ص
إسبانيا
إسبانيا
هدير سند
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اعتقلت السلطات الإسبانية أيمن العدلبي، رئيس الهيئة الإسلامية وأمين عام اتحاد الجاليات الإسلامية UCIDE، إحدى منابر جماعة "الإخوان" فى إسبانيا، وأمين صندوق المسجد المركزي في مدريد أو ما يعرف ب، "مسجد المركز الإسلامي أبو بكر في مدريد"، محمد حاتم رحيباني، بتهمة تمويل الإرهاب.

ووفقا لشبكة "فولتير"، وهي وكالة أنباء دولية أسسها الكاتب الفرنسي الشهير تيري ميسان، كان الرجلان يديران نظامًا يُزعم أنه لجمع التبرعات الإنسانية، في حين أن الأموال التي كانا يجمعاها يتم تحويلها لتمويل تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وأفادت الشبكة أن اتحاد الجاليات الإسلامية فى إسبانيا والمسجد المركزي في مدريد، حول بالفعل 144710 يورو لتمويل الإرهاب من الأموال المخصصة لرعاية الأيتام، بحسب محادثات هاتفية مشفرة سجلتها الشرطة في إسبانيا.

وانتخب أيمن العدلبي رئيسًا للهيئة الإسلامية الإسبانية في عام 2020، وهو أيضا عضو في الفرع السوري لجماعة الإخوان الإرهابية، ويُزعم أنه فر من سوريا واستقر في إسبانيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 1978، والتي نظمتها جمعيته السرية "انتفاضة حماة" بمساعدة الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الإسبانيةبعدها بحسب شبكة "فولتير".

وكانت صحيفة "الموندو" الإسبانية قد كشفت الاسبوع الماضي نقلا عن مصادر قانونية، أن أمين صندوق اتحاد الجاليات الإسلامية فى إسبانيا، تعاون مع منظمة تقدم مساعدات اقتصادية للفصائل الإرهابية والتى تخدم مصالح "القاعدة" فى سوريا، وبالتالي سيكون جزءًا من شبكة من الأشخاص الذين نسقوا لسنوات لتنظيم وتحويل الأموال من إسبانيا إلى تلك الفصائل الإرهابية.

وأضافت الصحيفة، بحسب المصادر، أن "العدلبي" استخدم نفوذه في توليه إدارة مسجد المركز الإسلامى أبو بكر فى مدريد، مشيرا إلى ان أمين صندوق المسجد كان يستخدم موارد من العديد من الجمعيات الإسلامية المترابطة الموجودة فى ذلك المركز لجمع هذه التبرعات تحت ستار المساعدات الإنسانية للأيتام.

وأوضحت "الموندو" أنه تم إنشاء ديناميكية احتيالية من أجل الحصول على مبالغ مالية من عشرات الأشخاص المقيمين فى إسبانيا، والذين لم يعرفوا في الغالب من هم المستفيدون النهائيون من الأموال التي ساهموا بها في الحملات الخيرية، وذكرت أن هذه الأموال التي تم جمعها أو جزء منها تم نقلها بطريقة مجهولة إلى منظمة غير حكومية تسمى منظمة البشائر الإنسانية، المرتبطة بالمنظمة الإرهابية التى تعمل كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا.

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