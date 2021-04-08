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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استعدادات مبكرة بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ريم محمود _ اسراء جمال
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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمواصلة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال شهر رمضان الكريم، وضرورة المتابعة المستمرة، وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطوارئ، ووضع نظام صارم للحضور والغياب خلال شهر رمضان، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

وقال الدكتور الخشت، إن الفرق الطبية وأطقم التمريض سوف تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان للتعامل مع الحالات الطارئة، كما توجد فرق احتياطية من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تجهيز وجبات طعام للمرضى والأطقم الطبية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات خلال شهر رمضان، والتأكيد على توافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

وأكد الدكتور محمد الخشت، تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني، مشيدًا بالأداء المتميز والمتفاني لجميع الأطقم الطبية والتمريض، والأطقم الفنية والإدارية بالمستشفيات الجامعية، في خدمة المرضى منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.

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