الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار واليورو

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.301 دينار في حين استقر اليورو عند مستوى 0.358 دينار مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 0.415 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.324 دينار والين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.