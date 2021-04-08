سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 47 سنتا ليبلغ 61.79 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 61.79 دولار في تداولات يوم أمس الاربعاء مقابل 62.26 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا لتبلغ 63.16 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غربتكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا ليبلغ 59.77 دولار للبرميل.