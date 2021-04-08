حمدوك لـ«العربية»: إثيوبيا أدخلت سد النهضة في تعقيدات سياستها الداخلية

قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، إن سد النهضة يحمل مخاطر حقيقية دون اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا أدخلت سد النهضة في تعقيدات سياستها الداخلية.وأوضح رئيس الوزراء السوداني، أن سد النهضة الإثيوبي له فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا، لكنه يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، وذلك وفقا لقناة العربية الإخبارية.وأضاف "حمدوك"، في لقاء مباشر، بثه التلفزيون الرسمي السوداني من مدينة الأبيض بشمال كردفان، أن السودان ظل يعمل مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يجنب المخاطر التي يتعرض لها السودان بشكل أكبر من مصر لقرب موقع السد مع الحدود السودانية.وكانت قد انتهت جولة مفاوضات الكونغو بدون التوصل لاتفاق على مدى3 أيام، واستمر الخلاف بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة.