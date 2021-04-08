وكيل أوقاف الإسكندرية يستعرض استعدادات المساجد لاستقبال رمضان (فيديو)

أكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن مديرية أوقاف الإسكندرية، أتمت الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الأوقاف، للتأكيد على الضوابط التي تتخذها المساجد خلال شهر رمضان.وقال «خشبة» لـ«الدستور»، إن الضوابط في فتح الصلاة خاصة في صلاتي الجمعة والتراويح تتمثل في:ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصى، مراعاة التباعد والمسافات بين المصلين، وذلك من خلال العلامات التي تم تجهيزها بجميع مساجد الإسكندرية لمراعاة التباعد، مع استمرار عدم فتح دورة المياه، وعدم فتح الأضرحة، استمرار عدم السماح لأي مناسبات إجتماعية بالمساجد وملحقاتها، مع قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة غير أوقات الصلاة الراتبة.وتابع أنه تم التأكيد على عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمسجد، والسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف، ولا يجوز تجاوزها عن نصف ساعة، دون إلقاء أي درس أو خواطر دعوية، فضلًا عن فتح مصلى السيدات بالمساجد الكبري والجامعة، مع وجود مشرفة أو داعية في كل مسجد للإشراف على مصلى السيدات، والالتزام بعدم اصطحاب الأطفال والأطعمة والمشروبات، فضلًا عن استمرار توقف الأنشطة الدعوية والدروس وحلقات التحفيظ، بسبب الجائحة.وأضاف وكيل أوقاف الإسكندرية، أنه تم التشديد على مديري الإدارات الفرعية بمتابعة تنفيذ الضوابط بكل حسم مع تشكيل غرفة عمل رئيسية بالمديرية لمتابعة الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وما تم التشديد عليع، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إغلاق أي مسجد أو مصلى للسيدات في حالة مخالف تلك الضوابط، ولا يتم فتحه إلا بعد موافقة رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.وأكد أنه مع الاستعداد لشهر رمضان تم توقف الإجازات لجميع الموظفين والعاملين خلال شهر رمضان الكريم، مع بدء حملة تعقيم وتطهير لجميع المساجد على مستوي محافظة الإسكندرية.ولفت إلى أن أهالي الإسكندرية، بداية من فتح المساجد للصلاة، وهم ملتزمون بالضوابط التي اتخذتها وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا، ولذلك لم يتم إغلاق مسجد في محافظة الإسكندرية.