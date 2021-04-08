فرنسا: 13.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 13.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 349 ألفا و454 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 8 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 14 أسبوعا.