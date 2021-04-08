مصادرة 27 من المضبوطات فى حملة مرافق بحي غرب سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري حملة مرافق لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بمنظومة النظافة والإنارة وخلق مظهر حضاري لائق.وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة مرافق استهدفت المدينة الطبية، مدينة العرائس، خلف معهد الأورام، وأسفرت عن رفع 27 من المضبوطات والإشغالات المختلفة.وأشار "الشطوري" إلى أن الحملة تمت بالتنسيق والاشتراك مع شرطة مرافق سوهاج برئاسة العقيد شادي عبد اللطيف وبقيادة العقيد محمد هارون والنقيب، معتز الشويخ.وأضاف "الشطوري" أنه تم التنبيه على المخالفين وأصحاب الإشغالات بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم بالمنطقة وعدم المخالفة وإشغال الطريق العام وقد تم إنذار المواطنين المعتدين علي الشارع العام أكثر من مرة.وقال "الشطوري" إن ذلك جاء من أجل تيسير وتسهيل الحركة المرورية وفتح الطريق أمام المارة والمواطنين بالمناطق المذكورة، وأن أعمال المتابعة مستمرة من أجل العمل علي عودة انضباط الشارع.