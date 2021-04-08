تعاون بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا في مشروع بناء طائرة حربية جديدة

اعتبرت كوريا الجنوبية وإندونيسيا أن التعاون بين البلدين في مشروع بناء نسخة كورية من طائرة حربية(KF-X) وصناعة الدفاع.ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب فإن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سيو أوك ونظيره الإندونيسي برابوار سوبيانتو عقدا جلسة محادثات ثنائية في مقر وزارة الدفاع في سول حيث اتفقا على مواصلة الجهد للتعاون المتبادل في صناعة الدفاع مستقبلا بالإشارة إلى أن التعاون بين البلدين في مشروع بناء نسخة كورية من طائرة حربية(KF-X، IF-X) وصناعة الدفاع يرمز لعلاقة البلدين المتينة القائمة على الثقة المتبادلة بينهما"، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع.وأضافت أن مشروع تطوير النسخة الكورية من الطائرة الحربية هو مشروع تطوير مشترك بين البلدين، حيث تسمى كوريا الجنوبية هذا المشروع بـKF-X بينما تسميه اندونسيا بـIF-X، كما تم الاتفاق على توسيع التبادل في التدريب العسكري لتعزيز أسس التعاون الدفاعي بين البلدين وعقد محادثات استراتيجية بهدف التواصل الاستراتيجي لانطلاق "اللجنة التعاونية الدفاعية المشتركة".