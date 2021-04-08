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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:48 ص
قوافل «مستقبل وطن»
قوافل «مستقبل وطن»
علي عواد
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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، مبادرة "هدية الرئيس" لأهالي المحافظة، تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، بمشاركة جميع نواب المحافظة.

و قال عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب يشارك في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بتوزيع 20 الف حقيبة غذائية، مؤكدا أن الهدف من توزيع المواد الغذائية هو مساعدة الأهالي مع حلول شهر رمضان المعظم وتخفيفًا عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، موجها التحية لنواب المحافظة على المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمحافظة خُصُوصًا الفئة الأكثر احتياجا في جميع مدن المحافظة.

من جانبه أوضح أحمد الدقاق، أمين التنظيم بالمحافظة، أن الحزب قام بدعم المواد الغذائية وسيعمل على توصيلها لكل الأسر الأولى بالرعاية، مُؤَكِّدًا إنه سوف يتم توزيع الكرتونة الرمضانية على أهالي محافظة البحر الأحمر بكافة المدن عن طريق طرق الأبواب الأسر المستحقة بشكل مباشر.
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر
20 ألف حقيبة غذائية ضمن قوافل «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر

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