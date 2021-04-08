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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بكين تعلن تنظيم معرض «الصين- آسيان» في سبتمبر

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:47 ص
معرض الصين-آسيان
معرض الصين-آسيان
ا ش ا
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أعلنت الصين تنظيم معرض الصين-آسيان في نسخته الـ18 في سبتمبر المقبل، وذلك في مدينة "ناننينغ" عاصمة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

وقال "وانغ ليه" الأمين العام لأمانة معرض الصين آسيان في تصريح اليوم الخميس إن المعرض سيتم تنظيمه عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لعلاقات الحوار بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأن نسخة معرض هذا العام ستساعد في توسيع وظائف منصة المعرض، كما أنه سيخدم بشكل أكبر في بناء مبادرة "الحزام والطريق" والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وأضاف ليه أن المعرض سيشمل مساحة عرض تبلغ 124 ألف متر مربع، وسيجري أنشطة تبادل في الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصحة.

وفي عام 2020، وصلت التجارة بين الصين ودول آسيان إلى 6ر684 مليار دولار، مسجلة زيادة على أساس سنوي بنسبة 7ر6%، فيما تظل آسيان أكبر شريك تجاري للصين.

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