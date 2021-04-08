7015 إصابة بكورونا فى التشيك

أعلنت التشيك تسجيل 7015 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الخميس، أن الحصيلة الجديدة من الإصابات بكورونا المستجد تمثل انخفاضا بواقع 240 حالة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، لافتا إلى تباطؤ معدل زيادة عدد الحالات في العاصمة براغ عن الأسبوع الماضي بنسبة 10%.يشار إلى أنه تمت إقالة وزير الصحة التشيكي جان بلاتني من منصبه أمس الأربعاء وهو ثالث شخص يشغل هذا المنصب خلال جائحة فيروس كورونا.