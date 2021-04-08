لسيدات الأقباط.. ندوة توعية حول ترشيد المياه

عقدت الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والرى، ندوة توعية مائية للسيدات اﻷقباط بكنيسة السيدة العذراء والأنبا موسى بميدان لبنان، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة واﻹجتماعية بالكاتدرائية المصرية بالعباسية، حول ترشيد استهلاك المياه فى ظل تنامى الإحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا وحتمية التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه.وأكدت الندوة على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة والترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسؤولة من بعض فئات المجتمع، فضلًا عن حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية.واستعرضت المحاضرة إيمان قابيل مدير إدارة الإعلام والتوعية بوزارة الرى، توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.كذلك تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتضمنة 4 محاور رئيسية تبدأ بحرف التاء وتشمل تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المناسبة لمواكبة المتغيرات وتعظيم العائد من وحدة المياه في ضوء المستجدات الحالية والمستقبلية.