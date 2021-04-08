761 إصابة بفيروس كورونا فى جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الخميس، تسجيل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة "إنتر برس توداي" الجورجية، أن السلطات الصحية أجرت 34 ألفا و201 اختبار للكشف عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 286 ألفا و406 حالات.وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 537 شخصا، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 276 ألفا و84 شخصا.كما سجلت جورجيا تسع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و849 شخصا.