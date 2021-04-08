الدولار ثابت قرب أدنى مستوى بأسبوعين في ظل انخفاض العوائد الأمريكية

سجل الدولار الأمريكي خلال التعاملات اقترابا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات مناظرة رئيسية اليوم الخميس، ليقتفي أثر عوائد الخزانة المنخفضة، بعدما لم يقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة لشهر مارس محفزات جديدة لتحديد اتجاه السوق.وكشف محضر الاجتماع أمس الأربعاء أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ما زالوا يتوخون الحذر بشأن مخاطر الجائحة، حتى في الوقت الذي يكتسب فيه التعافي الأمريكي زخما في ظل تحفيز ضخم، وأنهم ملتزمون بضخ المال في سياسات نقدية داعمة لحين حدوث انتعاش أكثر قوة.وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول كلمة في مؤتمر افتراضي لصندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم.ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 92.371 في الجلسة الآسيوية، بعد أن تراجع إلى 92.134 أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 23 مارس.وارتفع المؤشر لأعلى مستوى في قرابة خمسة أشهر عند 93.439 في نهاية الشهر الماضي إذ فاق التعافي الأمريكي من الجائحة معظم بقية الدول المتقدمة، على الأخص أوروبا.وعوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات عند نحو 1.67 بالمئة اليوم الخميس، بعد أن نزلت دون 1.63 بالمئة أثناء الليل. وبلغت أعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.776 بالمئة في أواخر الشهر الماضي.وحقق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكاسب متواضعة أمس الأربعاء، ويتحرك بين الصعود والهبوط بشكل أساسي منذ ارتفع إلى مستوى قياسي في بداية الأسبوع.وقال أوسامو تاكاشيما كبير إستراتيجي العملة لدى سيتي جروب جلوبال ماركتس إنه من الصعب تحديد اتجاه السوق، لكنه توقع أن يكون التحرك القادم للدولار الأمريكي في اتجاه النزول.وأضاف أن تراجع العوائد الأمريكية أزاح أيضا محركا لمكاسب الدولار.وتراجع الدولار قليلا إلى 109.66 ين، ليتماسك بعد أن هبط عن أعلى مستوى في أكثر من عام عند 110.97 والذي بلغه في 31 مارس.ولم يطرأ تغير يُذكر على اليورو تقريبا عن مستواه أمس الأربعاء عند 1.18715 دولار، بعد أن انتعش من أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند 1.1704 دولار الذي لامسه في 31 مارس.