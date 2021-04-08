روسيا تدرس فرض قيود على تصدير البنزين

ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الروسية تدرس فرض قيود على صادرات البنزين لعدة أسابيع بهدف الحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إيجور أريتيميف، مساعد رئيس الوزراء، اقترح على نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك في رسالة يوم 25 مارس الماضي فرض قيود مؤقتة على صادرات بعض المنتجات النفطية.ونقلت صحيفة "في تايمز" عن المصادر أن فرض قيود مؤقتة على صادرات البنزين يمكن أن يحمي السوق المحلية من الارتفاع المستمرة لأسعاره.وبحسب هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية ارتفع سعر البنزين حتى يوم 5 أبريل الحالي بنسبة 3.2% سنويا.