545 إصابة بفيروس كورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس، أن هذه تعد المرة الأولى التي تتخطى فيها الإصابات اليومية في (طوكيو) حاجز الخمسمئة حالة ليومين على التوالي منذ رفع حالة الطوارئ في 21 من مارس الماضي.وأوضحت الشبكة، أن الحصيلة اليومية الجديدة تمثل ارتفاعا بنسبة 70% عن حصيلة اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، ويبلغ إجمالي الحالات المسجلة في طوكيو منذ بداية تفشي الوباء 124 ألفا و450 حالة.