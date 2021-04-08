كوريا وأمريكا توقعان على اتفاقية تقاسم التكلفة الدفاعية

وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رسميا على اتفاق تقاسم التكلفة الدفاعية اليوم الخميس، حيث تسعى سول إلى تسريع عملية التصديق محليا للمساعدة في دفع استقرار القوات الأمريكية المتمركزة.وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أنه قام بالتوقيع نائب وزير الخارجية الأول تشوي جونغ-كون، ووروب رابسون القائم بأعمال السفارة الأمريكية في سول.. مشيرة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، ستتحمل سول 1.183 تريليون وون (1.05 مليار دولار) لهذا العام، ارتفاعا من 1.038 تريليون وون في 2019، من تكلفة نشر القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 28.500 جندي أمريكي في كوريا، وأضافت أن الحكومة الكورية سترسل الاتفاق الذي يسمى اتفاقية التدابير الخاصة إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه في أسرع وقت.وتوصل البلدان إلى الاتفاق الأحدث، الذي سيستمر حتى 2025 الشهر الماضي، بعد عام ونصف من مفاوضات شاقة أثارت عددًا من المخاوف حول تقويض التحالف، في مواجهة التهديدات العسكرية.وتتحمل سول جزئيا منذ عام 1991 تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا، بموجب اتفاقية التدابير الخاصة بما يشمل بناء المنشآت العسكرية، والثكنات والمرافق التدريبية والتشغيلية ومرافق الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي.